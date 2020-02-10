شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 127 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 130 فلس، وهو ما دفع السهم لأسفل مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 123 فلس كمستوى أول ثم 115 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 131 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 126 بينما مستوى المقاومة هو 128 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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