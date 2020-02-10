شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 10-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 830 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 810 فلس كمستوى أول ثم 770 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 860 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 822 بينما مستوى المقاومة هو 838 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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