شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث انهى تداولات امس الاحد عند مستوى 47 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستويات قد تصل الى 38 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.3 بينما مستوى المقاومة هو 48.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط