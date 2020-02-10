شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يقترب من هدفه السعري الاول -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 0٫505 ريال، مقتربا بذلك من هدفه السعري الأول عند 0٫495 ريال، الذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0٫45 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.495 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.51 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر السلام العالمية (SIIS) يقترب من هدفه السعري الاول -تحليل صباحي- 10-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.