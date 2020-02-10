شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يقترب من هدفه السعري الاول -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 0٫505 ريال، مقتربا بذلك من هدفه السعري الأول عند 0٫495 ريال، الذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0٫45 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.495 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.51 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط