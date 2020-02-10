شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولاته امس الاحد عند مستوى 36٫60 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 37 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 34٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 38 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.1 بينما مستوى المقاومة هو 37.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط