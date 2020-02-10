شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاحد عند نفس سعر الفتح وهو 20٫38 ريال، وذلك بعدما اقترب من مستوى الدعم الحالي عند 20٫10 ريال، والذي يعد الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد العلوي 21 ريال، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 20.13 ريال وبين مستوى المقاومة هو 20.55 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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