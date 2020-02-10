شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يرتفع بعد وصوله لمستهدفنا السعري – تحليل صباحي – 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد وصول سهم أرامكو السعودية (2222) للاستناد إلى مستوى الدعم 33.29 الذي توقعناه في السابق، وتسجيله لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 32.80، أكسبه ذلك بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً، ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 1.95% بما يعادل 0.65 نقطة، ليهاجم بذلك خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وليتخطى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقرار تداولاته القادمة أعلى مستوى 34.00، ليستهدف مستوى المقاومة 35.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.50 ومستوى المقاومة 34.60.