شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يرتفع بعد وصوله لمستهدفنا السعري – تحليل صباحي – 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد وصول سهم أرامكو السعودية (2222) للاستناد إلى مستوى الدعم 33.29 الذي توقعناه في السابق، وتسجيله لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 32.80، أكسبه ذلك بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً، ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 1.95% بما يعادل 0.65 نقطة، ليهاجم بذلك خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وليتخطى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقرار تداولاته القادمة أعلى مستوى 34.00، ليستهدف مستوى المقاومة 35.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.50 ومستوى المقاومة 34.60.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية يرتفع بعد وصوله لمستهدفنا السعري – تحليل صباحي – 10-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.