شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل صباحي – 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جاكو (6020) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 13.12، وهو أعلى مستوياته منذ يوم 25 أبريل 2018، ولكنه سرعان ما ارتد منه انخفاضاً كمحاولة لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، ولاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليرتد منه انخفاضاً على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 12.76، ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر بلغت نسبتها -0.94% بما يعادل -0.12 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 13.12، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.56.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.20 ومستوى المقاومة 13.20.
كانت هذه تفاصيل خبر جاكو ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل صباحي – 10-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.