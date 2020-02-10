شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل صباحي – 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جاكو (6020) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 13.12، وهو أعلى مستوياته منذ يوم 25 أبريل 2018، ولكنه سرعان ما ارتد منه انخفاضاً كمحاولة لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، ولاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليرتد منه انخفاضاً على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 12.76، ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر بلغت نسبتها -0.94% بما يعادل -0.12 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 13.12، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.56.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.20 ومستوى المقاومة 13.20.