أسمنت نجران يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 10-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت نجران (3002) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.08% بما يعادل -0.38 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 12.26، ليستهدف بعدها مرة أخرى مستوى المقاومة المحوري 13.76.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.40 ومستوى المقاومة 12.50.
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