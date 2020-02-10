الجزيرة ينخفض بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 10-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.73% بما يعادل -0.26 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض على اثر ثبات مستوى المقاومة 15.07، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 17.66 إلى 12.48)، ليستند بهذا التراجع إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 15.07، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 15.68 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.46 ومستوى المقاومة 15.20.
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