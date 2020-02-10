شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يقلص بعضاً من خسائرها – تحليل صباحي – 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيرا (1810) للجلسة الثالثة على التوالي، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليسجل السهم أدنى سعر له في آخر جلساته عند 21.70، ليرتد منه قليلاً ليقلص بعضاً من خسائره، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -1.16% بما يعادل -0.26 نقطة، في ظل تداولات لاسهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.78، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 23.72 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.40 ومستوى المقاومة 23.34.

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