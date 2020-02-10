شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أسمنت حائل (3001) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -5.58% بما يعادل -0.78 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.32، ليستهدف مستوى المقاومة 14.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.52 ومستوى المقاومة 14.00.