سابك يكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 10-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سابك (2010) في آخر جلساته، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 84.60، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.55% بما يعادل -2.20 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره للدعم 84.60، ليستهدف مستوى الدعم 78.17.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 81.00 ومستوى المقاومة 87.20.
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