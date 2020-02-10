شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يزحف نحو أدنى مستوياته في شهرين – تحليل صباحي – 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.32% بما يعادل -0.28 نقطة، مسجلاً سلسلة انخفاضات بلغت 6 جلسات متتالية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في صورة لتصريف تشبعه البيعي. Advertisements لذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 12.90، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 11.08. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.38 ومستوى المقاومة 12.50.

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