شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي ينتفض صعوداً – تحليل صباحي – 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الحمادي (4007) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 4.09% بما يعادل 96 هللة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.34، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 26.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.34 ومستوى المقاومة 25.25.
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