ثوب الأصيل يكسر سلسلة مكاسبه – تحليل صباحي – 10-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ثوب الأصيل (4012) في آخر جلساته، ليكسر السهم بهذا الإغلاق سلسلة مكونة من أربعة مكاسب متتالية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.17% بما يعادل -0.55 نقطة، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من انخفاض السهم إلا أنه يظل مستقراً اعلى مستوى الدعم المحوري 46.00، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 46.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 50.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.15 ومستوى المقاومة 48.00.
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