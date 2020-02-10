شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي وعلى أعتاب حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في فلوريدا ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر في جامعة ديلاوير.

في تمام الساعة 02:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.34% إلى مستويات 0.6703 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6680، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6706، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6660، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6673.

هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية أعرب محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب ليو ضمن شهادته النصف سنوية أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب في كانبيرا عن توقعاته بارتفاع معدل النمو الاقتصادي لبلاده من متوسط 2% في العامين الماضيين إلى 2% خلال العام الجاري وإلى 3% خلال عام 2021، مدعوماً بالسياسة النقدية التيسيرية ومرحلة التوسع الجديدة في قطاع الموارد بالإضافة إلى الاستهلاكي القوي وانتعاش الاستثمار السكني.

كما أفاد لوي آنذاك بأن تلك التوقعات يدعمها أيضا زيادة متواضعة في النمو العالمي، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي قد عاني العام الماضي من حالة عدم اليقين والانقطاع للتجارة الدولية الناجم عن نزاعات التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين أكبر شريك تجاري لاستراليا، موضحاً حينها أنه مؤخراً هناك علامات على الاستقرار، وأن توقعاته تتماشي مع توقع صندوق النقد الدولي بأن النمو العام الجاري والعام القادم أقوي من العام الماضي.

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ونوه لوي أيضا آنذاك إلي أنه لا يزال هناك بعض مجالات تعكس عدم اليقين، من بينها احتمالية عودة تصعيد النزاعات التجارية والحمائية التجارية بين واشنطون وبكين، موضحاً أن صفقة "المرحلة الأولى" حففت من بعض أوجه عدم اليقين السابقة، بينما لم تقضي على عدم اليقين حيال اندلاع حرب تجارية بينهم، كما أنه هناك نزاعات التجارية الأخرى قد تتصاعد في أماكن أخرى حول العالم، ومضيفاً أن انتشار فيروس كورونا مصدر جديد لعدم اليقين.

وختاماً تطرق لوي آنذاك لكون حرائق الغابات والجفاف كان له تأثير اقتصادي مدمر على المناطق المتضررة بالإضافة لخسائر مأسوية في الأرواح، مع أفادته بأن التقديرات الأولية ترجح أن تلك الكارثة ستؤدي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لاستراليا خلال الربع الرابع والربع الأول بنحو 0.2% وأنه من المتوقع أن تعوض جهود إعادة البناء هذا التأثير على نطاق واسع خلال بقية هذا العام، مضيفاً أن الاقتصاد قد يفقد 0.25% هذا العام من جراء الكارثة.

وجاءت شهادة لوي التي أكد من خلالها على أنه على الرغم من كونه هناك مبرر للتوسع في تخفيف السياسة النقدية، إلا أن هناك مخاطر من انخفاض أسعار الفائدة، قبل أن نشهد أيضا الجمعة الماضية كشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد في الرابع من هذا الشهر والذي تم الإقرار من خلاله بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75% للاجتماع الثالث على التوالي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل بدايتاً مع إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان خطاباً تحت عنوان "تمكين المصارف المجتمعية" في مؤتمر جمعية المصرفيين الأمريكيين لمصارف المجتمع في فلوريدا، وصولاً إلى حديث رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التوقعات الاقتصادية في جامعة ديلاوير.

ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، حيث من المرتقب أن يدلي باول غداً الثلاثاء بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب وذلك قبل أن يدلي بعد غد الأربعاء بالنصف الثاني من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.