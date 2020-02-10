شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) آخر جلساته على تراجع جديد، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.25% بما يعادل -100.57 نقطة، ليكسر مستوى الدعم 8,000.00 والاستقرار أدناه، ليضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة، وذلك بالرغم من بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بها.
لهذا تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 8,000.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7,800.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,076.79.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
30
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
161
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عدد أسهم الشركات الثابتة
4
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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