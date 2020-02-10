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شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين عن كانون الثاني/يناير والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم والتي أوضحت ضغوط تضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% مقابل 4.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.9%.
أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية قد عكست تحقيق نمو لأول مرة في سبعة أشهر مع صدور القراءة على نمو 0.1% متوافقة بذلك مع التوقعات التي أشارت لتحقيق نمو عقب انكماشها الستة أشهر الماضية وذلك مقابل انكماش 0.5% في كانون الأول/ديسمبر.
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