شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص فائض الحساب الجاري الياباني دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 524 مليار ين مقابل 1,437 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 465 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,715 مليار ين مقابل 1,795 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,677 مليار ين.

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