شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يطلق برنامجا لتمويل الرواتب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أطلق بنك الرياض برنامجًا تمويليًا خاصًا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى تمكين المنشآت من دفع رواتب منسوبيها في تاريخ ثابت من كل شهر؛ مما يساهم في رفع قدراتها التنافسية، واستقطاب الكفاءات البشرية والحفاظ عليها، والوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها، والمحافظة على سجل جيد وإيجابي لدى وزارة العمل.

يأتي ذلك تأكيدًا على دور بنك الرياض البارز في تحقيق رؤية «السعودية 2030» التي تسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تحقيق الهدف المناط بها ضمن رؤية المملكة.

ويُعدّ بنك الرياض من البنوك والمصارف الأكثر تفاعلًا مع برنامج كفالة من حيث عدد المنشآت المستفيدة من التمويل المقدم للقطاع، وكذلك حجم التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حصد العام الماضي جائزة أفضل بنك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جائزة أفضل بنك في دعم وتمكين القطاعات المستهدفة من قبل رؤية «السعودية 2030».