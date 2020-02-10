شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يطلق برنامجا لتمويل الرواتب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك تأكيدًا على دور بنك الرياض البارز في تحقيق رؤية «السعودية 2030» التي تسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تحقيق الهدف المناط بها ضمن رؤية المملكة.
ويُعدّ بنك الرياض من البنوك والمصارف الأكثر تفاعلًا مع برنامج كفالة من حيث عدد المنشآت المستفيدة من التمويل المقدم للقطاع، وكذلك حجم التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حصد العام الماضي جائزة أفضل بنك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جائزة أفضل بنك في دعم وتمكين القطاعات المستهدفة من قبل رؤية «السعودية 2030».
كانت هذه تفاصيل خبر بنك الرياض يطلق برنامجا لتمويل الرواتب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.