شكرا لقرائتكم خبر عن الوعلان للتجارة ـ هيونداي تحقق مزيدا من الارتقاء بخدمات ما بعد البيع والان نبدء بالتفاصيل

تستمر شركة الوعلان للتجارة، وكلاء سيارات هيونداي بالمنطقة الوسطى، في الارتقاء بمستوى خدمات ما بعد البيع، والتي تتميّز بها بشكل دائم، ولتضيف إنجازًا جديدًا لها بعد تحقيقها زيادة عالية في نسبة عملائها التي وصلت إلى 25 % زيادة عن العام الماضي؛ ليكون عدد العملاء الذين قدّمت لهم تلك الخدمات في مراكز الصيانة والخدمات التابعة لشركة الوعلان للتجارة أكثر من 295 ألف عميل، محققة نجاحًا جديدًا يضاف إلى نجاحاتها السابقة التي نالت على إثرها جوائز عالمية لأفضل وكيل معتمد في خدمات ما بعد البيع في آسيا وأفريقيا من شركة هيونداي موتورز.

وفي بيان جديد لها حول برنامج الخدمات التي قدّمتها الشركة، وكانت العامل الأساسي في تحقيق تلك النتائج الإيجابية زيادة حجم الاستثمارات في مراكز الخدمة؛ بهدف الانتشار للوصول إلى كافة شرائح عملائها، وتنفيذًا لإستراتجيتها في التوسع بشبكة الخدمة المتكاملة، ومراكز الخدمة السريعة التي وصلت إلى 29 مركزًا نهاية العام 2019، على أن يرتفع هذا العدد في العام 2020 ليصل إلى 39 مركزًا.

من جهته ثمّن عبدالعزيز الوعلان رئيس شركة الوعلان للتجارة الثقة العالية التي منحها إياها العملاء، إضافة إلى الجهود المبذولة التي قام بها فريق خدمات ما بعد البيع، والتي أثمرت عن تحقيق أهدافنا، وأضاف: «ستستمر شركة الوعلان للتجارة في تطوير خدماتها والاستثمار في مراكز ما بعد البيع؛ تنفيذًا لإستراتيجيتها لتلبية احتياجات عملائنا، وتقديم الخدمات المميّزة لهم».