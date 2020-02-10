الوعلان للتجارة ـ هيونداي تحقق مزيدا من الارتقاء بخدمات ما بعد البيع

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وفي بيان جديد لها حول برنامج الخدمات التي قدّمتها الشركة، وكانت العامل الأساسي في تحقيق تلك النتائج الإيجابية زيادة حجم الاستثمارات في مراكز الخدمة؛ بهدف الانتشار للوصول إلى كافة شرائح عملائها، وتنفيذًا لإستراتجيتها في التوسع بشبكة الخدمة المتكاملة، ومراكز الخدمة السريعة التي وصلت إلى 29 مركزًا نهاية العام 2019، على أن يرتفع هذا العدد في العام 2020 ليصل إلى 39 مركزًا.
من جهته ثمّن عبدالعزيز الوعلان رئيس شركة الوعلان للتجارة الثقة العالية التي منحها إياها العملاء، إضافة إلى الجهود المبذولة التي قام بها فريق خدمات ما بعد البيع، والتي أثمرت عن تحقيق أهدافنا، وأضاف: «ستستمر شركة الوعلان للتجارة في تطوير خدماتها والاستثمار في مراكز ما بعد البيع؛ تنفيذًا لإستراتيجيتها لتلبية احتياجات عملائنا، وتقديم الخدمات المميّزة لهم».
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