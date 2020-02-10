شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الصحة».. حلول وقائية وعلاجية بالعلاجات الطبيعية والطب البديل والان نبدء بالتفاصيل

يوفر «بيت الصحة» حلولًا علاجية ووقائية وتجميلية للمشاكل التي تواجه الإنسان خلال حياته، والتي تسببها ضغوط الحياة اليومية، ومراحل التقدم في العمر؛ لتستطيع تحدّي قواك لمتطلبات الحياة المتزايدة، وقد استخدمنا أساليب العلاج الطبيعية بالطب البديل.

ويعتبر بيت الصحة أول مركز علاجي تجميلي فريد من نوعه بمنطقة الخليج العربي، والذي يقوم بالعناية والرعاية للصحة والنشاط والجمال الشخصي باستخدام قوة المواد الطبيعية؛ لمقاومة الترهّل وشيخوخة البشرة بعلاج خاص للخلايا والأنسجة.

كما يقدم المركز استشارات لمناهضة شيخوخة الخلايا والأنسجة، ورفع المناعة، وعلاجات الأمراض المستعصية القادرة على عكس مسار نمو الخلايا السرطانية. كما يقدم علاجات لأمراض القولون بأنواعه، وآلام العمود الفقري والمفاصل بجلسة الكرانيو الحيوي والمساج الطبي. كما يعمل على إبطاء تقدم الشيخوخة بمنع التلف، وتنشيط وتجديد الخلايا وأنسجة البشرة بأحدث الأجهزة مستخدمًا فيتامينات ومعادن.

وتتميّز طرق العلاج بالمركز بأنها تبحث عن جذور مشكلة المرض، وليس أعراضها الصحية فقط، كما تركّز على نظافة وتقوية الجسم، من خلال أنظمة طبيعية تناسب كل شخص على حدة، بتسعة أنواع من التنظيف، بدءًا بالعصائر الخاصة، إلى تنظيف القولون، تحقيقًا لهدف تقوية المناعة، وتنمية القدرات الجسدية والعقلية للشخص الذي يتم علاجه، ورفع روحه المعنوية للوقاية من الضغوط، وعلاج الآلام طبيعيًا لمنع الأمراض.

وقد حقق «بيت الصحة» التكامل العلاجي التقليدي مع نظيره من العلاجات الطبيعية، وذلك من خلال مراجعة الخبراء في هذا الخصوص؛ ليخطو نحو عملية التأكد من أن كل العلاجات مؤثرة، وتعطي النتائج المرجوّة، ويفتخر المركز بأنه ضمن المجموعة الأولى الخليجية للعلاج والتداوي بالطب الطبيعي الشمولي.