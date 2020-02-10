شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات لتحقيق الاستفادة الكاملة من التجارة الخارجية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت دراسة حديثة عن 5 توصيات تحقق الاستفادة الكاملة من التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، تمثلت في التركيز على القطاعات المساهمة في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا ودعم العملية الإنتاجية، وخلق بيئة تنافسية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في رؤية 2030، إضافة إلى السعي إلى تنويع الصادرات غير النفطية، وإزالة العقبات والقيود التي تواجه التجارة الخارجية إن وجدت، فيما أشارت النتائج إلى التأثير الإيجابي للانفتاح التجاري في النمو الاقتصادي، بينما جاءت صياغة سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر بطريقة تؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى الأنشطة الأكثر كفاءة وذات القيمة المضافة ثالث التوصيات.

وأضافت الدراسة -الصادرة عن إدارة الأبحاث الاقتصادية في مؤسسة النقد، وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منها-: إن التوصية الرابعة شملت أهمية بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تحسين مستوى البنية التحتية، والتي أشارت نتائج الدراسة إلى تأثيرها الإيجابي من رفع مستوى النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشملت التوصية الخامسة والأخيرة من الدراسة على الاستمرار في تطوير الشمول المالي ومتطلبات التمويل على أساس الجدوى الاقتصادية؛ ليسهم في جذب الائتمان المصرفي، مع محاولة تحفيز الائتمان في قطاعات تسهم في توفير فرص عمل للسعوديين، وخلق قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من نتائج التأثير الإيجابي لكل من الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر، والائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إذ أثبتت نتائج الدراسة عن وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر والائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص وبين النمو الاقتصادي في المملكة، مشيرة إلى أن التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي يظهر في الأجل القصير بعد السنة الأولى، فضلا عن أن الائتمان المصرفي يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.

وأشادت الدراسة بارتفاع معدلات التصحيح السريع للاختلالات التي تحدث في الأجل القصير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 83 %. وأظهرت النتائج أن تأثير الاستثمار الأجنبي خلال الفترة (1971- 2017) ضعيف جدا، معللة ذلك بتركيز الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الفترة لصالح نشاط المواد الكيميائية والمنتجات النفطية المكررة، التي لا تجعلها في معزل عن تقلبات سوق الطاقة العالمي، مع محدودية الاستثمار في نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية.