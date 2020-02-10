شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ: مناولة 25 مليون طن بضائع خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل
ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1.038 سفينة، وبلغ عدد الركاب 122 ألف راكب، بينما بلغ عدد العربات 87 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 64 ألف رأس من الماشية.
وتسعى «موانئ» إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
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