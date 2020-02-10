شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون لتأهيل الكوادر الوطنية في «الأمن السيبراني» والان نبدء بالتفاصيل
حضر توقيع الاتفاقية، محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد السبتي، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعة حامد، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للإستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم الفريح.
وتهدف مذكرة التعاون المبرمة، إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الإلكتروني «دروب».
وبموجب مذكرة التعاون، يتيح «هدف» نشر الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، فيما سيتولى «هدف» تطبيق معايير جودة قبول الدورات التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى «دروب»، بالإضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير الدورات التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
ويأتي برنامج التدريب الإلكتروني «دروب»، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل، التي يقدمها الصندوق، بهدف تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل والموظفين الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.
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