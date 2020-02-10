شكرا لقرائتكم خبر عن «تصفية»: 618 مليونا قيمة مبيعات 524 أرضا في 2019 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت «تصفية» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن إجمالي مساحة تلك الأراضي التي تم بيعها عن طريق البيع المباشر أو المزاد العلني قدرت بنحو 2.77 مليون م2.
وأشارت «تصفية» إلى أنها استعادت خلال العام الماضي 2019 حقوق 2044 مساهما، مشيرة إلى أنه تمت تصفية 29 مساهمة وإنهاء 53 مساهمة.
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