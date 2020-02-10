6.5 مليار درهم واردات الإمارات من سنغافورة 2019

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أكد نائل إسلام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إنتربرايز سنغافورة» أن الإمارات تعتبر سوق التصدير الأهم في الشرق الأوسط بالنسبة لسنغافورة من حيث الصادرات المحلية السنوية لجميع المنتجات، ففي عام 2019، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات سنغافورة المحلية إلى الإمارات حوالي 6.5 مليار درهم (1,78 مليار دولار)، أي ما يناهز نصف القيمة الإجمالية لصادرات سنغافورة المحلية إلى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن معرض جلفود يتيح للعارضين منفذاً جيداً إلى سوق تضم قرابة 600 مليون شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تمثيل قوي من جنوب آسيا وإفريقيا وآسيا الوسطى كذلك. وفي هذا العام، سيُعرض 21 نموذجاً أولياً لأطعمة ذات إمكانات تجارية قوية في جناح سنغافورة للأطعمة، إلى جانب سلسلة منتجات غذائية من 46 جهة مشاركة من مصنعي الأغذية وشركات الأطعمة والمشروبات.

وسيصاحب تلك المنتجات باقة من البدائل الغذائية الصحية ذات النكهة الآسيوية التي تلبي الطلب على الأطعمة الآسيوية معقولة التكلفة وفائقة الجودة، بالإضافة إلى سوق الأطعمة والمشروبات الصحية المتنامية في الشرق الأوسط.