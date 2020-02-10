شكرا لقرائتكم خبر عن شـراء انتقائـي فـي الأسهـم وسـط تبايـن أداء «القياديـة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تباينت مؤشرات الأسهم المحلية في أولى جلسات الأسبوع، على وقع ظهور مزيد من نتائج الشركات التي استقطب بعضها عمليات شرائية انتقائية، على الرغم من الأداء السلبي لبعض «القيادية» في العقار والبنوك.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي هامشياً 0.06% مستفيداً من استقرار «أبوظبي الأول»، وارتفاع «أبوظبي التجاري»، و«الدار»، بينما ضغط «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي» على سوق دبي، ليتراجع مؤشره العام 0.62%، في ظل استقرار «الإمارات دبي الوطني».

وبلغت السيولة الإجمالية في السوقين 166.9 مليون درهم، منها 110.7 مليون درهم في دبي، و56.2 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 183 مليون سهم توزعت بواقع 150.7 مليون سهم في دبي، و32.3 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 59 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 31 شركة، وجاء ذلك من خلال 2773 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.62% إلى مستوى 2752.41 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والاتصالات.

وانخفض قطاع البنوك 0.43% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.88%، وذلك في ظل استقرار «الإمارات دبي الوطني».

ونزل قطاع العقار 1% نتيجة نزول «إعمار العقارية» 0.75%، و«إعمار مولز» 2.27%، و«الاتحاد العقارية» 2.5%، و«أرابتك» 9.2%، و«داماك» 0.29%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.05%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.36% بفعل انخفاض «دبي للاستثمار» 0.77% في الوقت الذي ارتفع فيه «شعاع كابيتال» 3.32%، واستقر «سوق دبي المالي» دون تغيير.

وهبط قطاع النقل 0.74% إثر هبوط «أرامكس» 1.08%، و«الخليج للملاحة» 6.05%، فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

وبالعكس، ارتفع قطاع السلع 4.7% مع ارتفاع «دي إكس بي» 5%، مغلقاً عند 0.189 درهم، مع تحقيق الشركة ربحية للمرة الأولى منذ الافتتاح بتسجيل مليوني درهم، وذلك قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك في الربع الأخير من عام 2019.

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من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو هامشي 0.06% إلى 5090.2 نقطة، مدعوماً بارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والتأمين والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.11% مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.13%، وذلك مع استقرار «أبوظبي الأول» وانخفاض «أبوظبي الإسلامي» 0.35%.

وصعد قطاع العقار 0.32% إثر صعود «الدار» 0.45%، وذلك في مقابل انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 1.59%.

وعلى العكس تراجع قطاع الاتصالات 0.12% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع الطاقة هامشياً 0.08% بعد تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.33%، و«طاقة» 0.69%، وذلك على الرغم من ارتفاع «دانة غاز» 0.22%.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة طفيفة 0.09%، نتيجة هبوط «إشراق» 0.32%

وتصدر «جي إف إتش» التداولات في سوق دبي بقيمة 34 مليون درهم، مغلقاً عند 0.902 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بنحو 20 مليون درهم، وأقفل عند 5.63 درهم، ثم «أرابتك» بتداولات بلغت 10 ملايين درهم.

وفي سوق أبوظبي جاءت الصدارة ل«دانة غاز»، بتداولات بلغت 9.67 مليون درهم، مغلقاً عند 0.902 درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة قدرها 9.45 مليون درهم، وأقفل عند 16.1 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للطاقة» بسيولة بلغت 8.3 مليون درهم.وكان أكبر الرابحين «اكتتاب»، بارتفاعه 8.81%، مغلقاً عند 0.173 درهم، وفي المقابل سجل «أرابتك» التراجع الأكثر بنسبة 9.2% ليغلق عند 0.79 درهم.

وسجل «البنك العربي المتحد» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 10.34% مغلقاً عند 0.9 درهم، وبالعكس جاء التراجع الأكثر ل«القدرة القابضة» بنسبة 5.26% وأقفل عند 0.9 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 9.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و7.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 9.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و3.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 6.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.13 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و590 ألف درهم محصلة شراء العرب، و5.08 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 6.8 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب، مشترياتهم في المقام الأول على أسهم شركات «دبي إكس بي»، و«أرابتك»، و«الدار»، و«منازل».

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 9.7 مليون درهم محصلة بيع.وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 9.7 مليون درهم محصلة شراء.