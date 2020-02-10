شكرا لقرائتكم خبر عن 300 خبير في مؤتمر سفر الأعمال والسفر الفاخر بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” يستقبل المؤتمر السنوي الثامن لسفر الأعمال والسفر الفاخر (MALT) أكثر من 300 من الخبراء والرموز المؤثرة من أنحاء العالم كافة في مجالات السياحة المتنوعة من المؤتمرات والاجتماعات والسفر التحفيزي والفعاليات والسفر التجاري والسفر الفاخر، لأكثر من 15 ساعة من التعلم، وأكثر من 10 ساعات من التواصل القائم على الأعمال على مدار يومين: 25 و26 فبراير 2020، في فندق ريكسوس بريميوم دبي جيه بي آر، الجميرا، الإمارات.

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