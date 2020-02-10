«وول ستريت» تتأهب لمواصلة مواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

لا تزال هواجس الفيروس وتبعات تأثيره في الاقتصاد العالمي، تسكن قوى السوق في وول ستريت؛ حيث عاشت المؤشرات يوماً صعباً رغم تقرير الوظائف القوي الذي صدر يوم الجمعة.

وتتنازع السيطرة على معنويات المتداولين نتائج الشركات القوية وأخبار انتشار وباء كورونا، بينما ينتظر السوق مزيداً من عوامل دعم تلك المعنويات، ولعله يجدها في تقارير الاقتصاد هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ومعدلات التضخم، إلى جانب ما تبقى من نتائج الشركات.

كما يتابع المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيرومي باول أمام لجنة الاقتصاد والمالية في الكونجرس يومي غدٍ الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط تركيز خاص على احتمال تغيير المجلس سياسة التريث الحالية لصالح موقف أكثر دعماً للاقتصاد في وجه المستجدات.

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ورغم الأداء الفائق للأسهم خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الماضي، انبعث المخاوف من جديد بعد وفاة طبيب في الصين قيل إنه حذر السلطات مسبقاً من الفيروس، وإغلاق مجمع شنزين الصناعي، ما أحدث زوبعة في أسواق العالم بدلت اللون الأخضر بآخر أحمر، وفتحت الباب واسعاً أمام المزيد من التذبذب خلال هذا الأسبوع.

ويعتقد المحللون أن أداء الأسهم خلال هذا الأسبوع سوف يعطي انطباعاً أكثر رسوخاً حول تأثير انتشار الوباء في الأسواق. ويقول مارك هايفيلي المحلل الاستراتيجي لدى مجموعة «يو بي إس» لإدارة الثروات: «من المفترض أن يعاد فتح المصانع الصينية هذا الأسبوع، بعد تمديد عطلة عيد رأس السنة القمرية، وهذا سوف يكشف حجم تأثر الصين بالفيروس، من خلال تحرك الناس إلى أعمالهم، وإلى أي مدى يمكن أن تتأخر عودة الأمور إلى نصابها».

أما على صعيد تأثر الاقتصاد الأمريكي، فهناك شبه إجماع على محدودية ذلك التأثر، وعلى سرعة استعادة الاقتصاد زخمه. وهذا يعني أنه لا بد أن تخضع تقارير أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وراحة المستهلك التي تصدر يومي الخميس والجمعة، لمتابعة دقيقة من قبل المتداولين. وكان تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي قد كشف الأسبوع الماضي عن أداء جيد يؤكد الخلاص من تبعات حرب التجارة.

ولا تزال نتائج الشركات التي تكشف عن أرباح تفوق التوقعات، تحظى بمتابعة قوى السوق، وتسهم في تعزيز المعنويات في وجه عاديات أخرى، منها كورونا والعوامل الجيوسياسية. ويستقبل السوق تقارير العشرات منها هذا الأسبوع، وسط توقعات بتحقيق متوسط زيادة في الأرباح عند 2.3%. لكن الأهم هو تركيز المستثمرين في نتائج الشركات، على ما يكشف عن مدى تأثير كورونا الجديد في خططها المستقبلية، خاصة بعد إعلان شركة «في إف كورب» عن إغلاق 60% من محلاتها في الصين.وقد أحدث تقدم بيرني ساندرز، مرشح ولاية فيرمونت، هزة في معادلات الأسواق التي ترى فيه مرشحاً يسارياً يتخذ موقفاً معادياً منها. يذكر بأن مكاسب الشركات المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» بلغت 55% منذ تولي ترامب منصب الرئاسة في 2016.