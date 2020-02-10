نتائج وإفصاحات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الإمارات للتأمين» بنسبة 23% إلى 140.08 مليون درهم في عام 2019، مقارنة بنحو 114.09 مليون درهم في عام 2018.
**سجلت شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية «أغذية» أرباحاً صافية بقيمة 137 مليون درهم في عام 2019، مقابل 210.5 مليون درهم في 2018.
**ارتفعت أرباح شركة الأغذية المتحدة بنسبة 50% إلى 28.7 مليون درهم في عام 2019، فيما أعلنت الشركة، عن قبول استقالة عبدالله رحمة العويس، من عضوية مجلس إدارتها.
**دعا مجلس إدارة دبي للتأمين المساهمين، إلى حضور اجتماع العمومية يوم 3 مارس، للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال، بواقع 35 مليون درهم. كما ستتم مناقشة تحويل 30 مليوناً من أرباح 2019 إلى حساب الاحتياطي العام، وغيرها من المواضيع الأخرى.
**قرر مجلس إدارة «بنك الشارقة» عقد اجتماع الجمعية العمومية رقم 47 مبدئياً يوم الاثنين 23 مارس/آذار القادم بعد الحصول على الموافقات اللازمة. كذلك، عين «بنك الشارقة» شركة «الرمز كابيتال» كموفر سيولة لأسهمه بعد الحصول على الموافقات اللازمة من سوق أبوظبي.
**أعلنت «ديار للتطوير» أن مجلس إدارتها سيناقش وضع وهيكلة رأس المال، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم غد الموافق 11 فبراير. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة لعام 2019، وجدول أعمال العمومية المقبلة.
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