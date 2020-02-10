نتائج وإفصاحات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الإمارات للتأمين» بنسبة 23% إلى 140.08 مليون درهم في عام 2019، مقارنة بنحو 114.09 مليون درهم في عام 2018.

**سجلت شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية «أغذية» أرباحاً صافية بقيمة 137 مليون درهم في عام 2019، مقابل 210.5 مليون درهم في 2018.

**ارتفعت أرباح شركة الأغذية المتحدة بنسبة 50% إلى 28.7 مليون درهم في عام 2019، فيما أعلنت الشركة، عن قبول استقالة عبدالله رحمة العويس، من عضوية مجلس إدارتها.

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**دعا مجلس إدارة دبي للتأمين المساهمين، إلى حضور اجتماع العمومية يوم 3 مارس، للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال، بواقع 35 مليون درهم. كما ستتم مناقشة تحويل 30 مليوناً من أرباح 2019 إلى حساب الاحتياطي العام، وغيرها من المواضيع الأخرى.

**قرر مجلس إدارة «بنك الشارقة» عقد اجتماع الجمعية العمومية رقم 47 مبدئياً يوم الاثنين 23 مارس/‏آذار القادم بعد الحصول على الموافقات اللازمة. كذلك، عين «بنك الشارقة» شركة «الرمز كابيتال» كموفر سيولة لأسهمه بعد الحصول على الموافقات اللازمة من سوق أبوظبي.