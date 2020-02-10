تدشين أول متجر لبيع منتجات «إكسبو 2020» المرخصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دشّن إكسبو 2020 دبي أول متجر تجزئة لبيع المنتجات الرسمية المرخّصة، التي تحمل العلامة التجارية للحدث الدولي، والتي تشمل عدداً متنوعاً من الهدايا التذكارية، مثل سوار اليد وصابون حليب النوق والملابس المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره في دولة الإمارات.

وخلال الأشهر المقبلة، سيتمكن زوار المتجر من الالتقاء بشخصيات إكسبو 2020 دبي في موقع المتجر بالقرية العالمية في دبي. ومن المنتظر أيضاً إقامة عدد من الفعاليات، التي ستضيف المزيد من الإبهار للحدث الأروع في العالم، مع تبقي أقل من تسعة شهور على انطلاقه في 20 أكتوبر المقبل.

شركات محلية وعالمية

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وفي إطار برنامج إكسبو 2020 دبي للترخيص والتجزئة، سيعرض المتجر المنتجات الرسمية التي أنتجها عدد من الشركات المحلية والعالمية المبتكِرة بترخيص من إكسبو 2020 دبي.

وقال سانجيف كوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في إكسبو 2020 دبي: «تفصلنا أشهر قليلة عن انطلاق إكسبو 2020 دبي وفتح أبوابه أمام الزوار. ومن خلال عدد من السلع المرخّصة، التي تحمل العلامة التجارية لإكسبو 2020 دبي، والتي أنتجها فنّانون محليون وشركات صغيرة ومتوسطة، سيتعرّف زوار متجرنا الرسمي الأول إلى لمحة عمّا يمكنهم أن يتوقعوه من الحدث الأروع في العالم».

سلع متعددة

وتشمل قائمة السلع المعروضة ملابس مصّنعة بأساليب مستدامة، ودُمى شخصيات إكسبو للأطفال، ومنتجات العناية الشخصية المُصنّعة باستخدام حليب النوق، وأساور المعصم بألوانها المختلفة التي ترمز إلى موضوعات إكسبو 2020 دبي الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة. هناك أيضاً سلع لهواة جمع التذكارات، مثل المسكوكات الذهبية والفضية التذكارية من أكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي.

السلع المرخصّة من إكسبو 2020 دبي ستكون متاحة أيضاً في منافذ أخرى في أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك متاجر زووم التابعة لشركة إينوك، ومتاجر كارفور وسبلاش. هذه السلع متوفرة أيضاً في تسعة مواقع لسوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال، والتي ستكون أول نقاط تجزئة يتعرف إليها الزوّار الدوليون.