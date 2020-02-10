شكرا لقرائتكم خبر عن دوائر الشارقة تستقبل الباحثين عن عمل عبر منصاتها الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: جيهان شعيب وممدوح صوان

استقبلت، أمس، دوائر حكومة الشارقة الباحثين عن عمل عبر منصاتها في المعرض الوطني للتوظيف، حيث ضمت منصة دائرة الموارد البشرية تحت مظلتها أبرز المشاركين من هيئات، ومؤسسات، ودوائر حكومة الشارقة، وهي دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ودائرة التسجيل العقاري، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

قدمت الدائرة عبر منصتها عدداً من الخدمات المهمة، أبرزها استقبال طلبات الباحثين عن عمل عبر خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني في الدائرة، والرد على الاستفسارات كافة، وتقديم المشورة المهنية في شأن متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وإرشادهم نحو المسار الوظيفي الأنسب، وإجراء عمليات تحديث البيانات للباحثين المسجلين في الدائرة، والتعريف بمنهجية الدائرة المتبعة في التنسيق مع الجهات الحكومية، والخاصة، لدعم الباحثين عن عمل في مجال التسجيل، والتأهيل، والتدريب الميداني، والترشيح للمقابلات الوظيفية، فيما تتيح المنصة لرواد المعرض من الخريجين والباحثين عن عمل، الحصول على برامج ودورات تدريبية مجانية متخصصة خلال فترة المعرض في مختلف المهارات المهنية، والمعارف القانونية، أبرزها التثقيف حول مهارات التخطيط الوظيفي وسلوكات المقبل على الحياة المهنية، وأساسيات تحليل الأعمال.

وهدفت المنصة المساهمة في توفير الوقت والجهد على الباحث عن عمل في التعرف إلى طبيعة العمل الحكومي في الإمارة، والتخطيط للمسار الوظيفي، وتشكيل فرصة مثالية لحديثي التخرج للالتقاء بخبراء ومسؤولي التوظيف، في الجهات الحكومية والخاصة، فيما دعت الدائرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية إلى زيارة المعرض لاستثمار فرص التوظيف المتاحة، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، وممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة المتواجدة في المعرض، والتعرف إلى طبيعة الوظائف والقطاعات المهنية المختلفة، وبرامج التطوير المهني التي تقدمها الدائرة للباحثين عن عمل والخريجين الجدد.

حلقة وصل

ورفع الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على تسخير الإمكانات والجهود كافة لدعم الموارد البشرية الوطنية، وإعدادها، وتأهيلها، وتدريبها، قائلاً إنه بفضل الرؤية الثاقبة لسموه، توفر الإمارة الفرصة تلو الأخرى لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة، وتهيئة الطرق أمامهم لدخول الوسط الوظيفي، وبلوغ مرحلة التمكين دعماً لعجلة التنمية، وتعزيزاً لمكانة الثروة البشرية كعنصر فاعل وعمود أساسي من أعمدة بناء الصرح الوطني المتكامل.

وأكد ابن خادم أهمية المعرض، لكونه يشكل حلقة وصل بين الجهات الطالبة للعمل من القطاعات الحكومية، والخاصة؛ والقدرات البشرية المؤهلة، كما يطرح الخيارات أمام الفئة الشبابية الطامحة للعمل باكتساب الخبرة والمعرفة، والاستفادة من فرص التطوير والتدريب المتاحة خلال أيام المعرض، مشيراً إلى أن المعرض يشكل قناة مهمة للباحثين عن عمل، ويفتح المجال أمامهم ككفاءات وطنية لكي يبرزوا طاقاتهم، ويسوّقوا لأنفسهم، لكونه فرصة ثمينة ليحققوا عبرها تطلعاتهم الشخصية، ويدعموا المسيرة التنموية للدولة بالمشاركة فيها، مشيراً إلى أن العنصر البشري هو الأساس في نهج الدولة على اختلاف موقعه الوظيفي، ومكان عمله، وأن الدائرة تركز من خلال المعرض على دعم جهود التوطين في القطاع الخاص، وإبراز دوره في استقطاب الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

تنمية المواهب الوطنية

أكد سلطان عبد الله بن هده، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حرص الدائرة على المشاركة في كل معارض التوظيف التي تقام في الإمارة، استناداً إلى استراتيجية الدائرة في تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الدائرة حققت نسبة توطين بلغت 94.5 %، وقال «إن الدائرة تولي قضية التوطين أهمية بالغة ضمن خطتها الاستراتيجية، حيث تعمل الدائرة على استقطاب الموارد البشرية المواطنة في الوظائف والمجالات كافة، وفق خطة يجري تطويرها بشكل مستمر مع صقل مهاراتهم من خلال دورات تدريبية متنوعة وإعدادهم وتأهيلهم لتمكينهم من أداء مهامهم بأعلى المستويات».

وأكد السويدي أن الدائرة حريصة على بذل كل الجهود الممكنة، وتسخير كل الموارد المتاحة لتنمية الكوادر الوطنية، وإعدادها وفق أرقى معايير الكفاءة الأمر الذي ينصبّ ضمن اهتمام الدائرة بتزويد كوادرها البشرية بالمهارات المناسبة التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية،، أن برامج التوطين والتوظيف والتدريب الطموحة، واستقطاب المواهب والتنوع بالتعيين بين العنصر الشبابي من الجنسين وصلت إلى مرحلة متقدمة بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية، ونجحت الدائرة إلى حد كبير في توظيف كوادر بكفاءات جيدة لتعزيز استراتيجية الدائرة والمحافظة على الكوادر المميزة والنخبة من الموظفين، الذين بدورهم يسهمون في تعزيز الأداء الحكومي ضمن أرقى المستويات العالمية.

توظيف المواطنين

رفع عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعاية سموه لفعاليات المعرض الوطني للتوظيف، كما ثمن حضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الذي يؤكد أن توظيف المواطنين وإطلاق إمكاناتهم لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح، من خلال إيجاد كافة السبل لتأهيل الكوادر الوطنية، وتنمية رأس المال البشري، وتزويده بأرقى المهارات والمعارف الحديثة، مشيراً إلى الأهمية التي يشكلها المعرض الوطني للتوظيف الذي يأتي في إطار الجهود الرامية لتعريف الكفاءات والكوادر المواطنة بمختلف التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتعزيز الفرص الوظيفية المتاحة للخريجين الجدد ولغيرهم من الباحثين عن فرص أفضل في مختلف المجالات.

الاستثمار الأمثل

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: تأتي مشاركتنا في هذا المعرض في إطار الجهود الحثيثة التي نبذلها لاستهداف وإشراك الكوادر الوطنية المؤهلة في مسيرة تطور مطار الشارقة، الأمر الذي أثمر عن نمو نسبة التوطين في جميع الإدارات والأقسام لتصل إلى 62%، في حين وصلت هذه النسبة في الوظائف القيادية على مستوى الهيئة إلى 90% ونسعى إلى رفع نسبة التوطين خلال هذا العام 2020 من خلال خطط التوطين، والإحلال في الوظائف العامة بمعدل 2%.

وأشار المدفع إلى أن المعرض يعتبر منصة مثالية لتمكين الشباب المواطن من الوصول إلى فرص وظيفية تمكنهم من المساهمة بفاعلية في المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دولة الإمارات، مؤكداً التزام الهيئة بتعزيز الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تأهيل وتدريب الشباب وتطوير قدراتهم باعتبارهم عماد التقدم والتطور والازدهار.

أكد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، على حرص الدائرة على المشاركة في المعرض الوطني للتوظيف الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لاستقطاب أفضل الكفاءات من الخريجين الجدد من أبناء الدولة للعمل في الدائرة، والمساعدة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إليها الإمارة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

وأشار الشامسي إلى أن الدائرة «تولي مسألة التوطين أهمية قصوى حيث حققت نتائج مرضية للغاية في نسب ومعدلات التوطين في وظائفها، وتعمل بشكل متواصل من أجل تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، وإعطائها الفرصة كي تبرز مواهبها وقدراتها في خدمة الدولة».

وأضاف أن الدائرة تنظر إلى مسألة التوطين في الوظائف الحكومية كاستثمار طويل الأمد في مواردنا وقدراتنا، ومستقبل المواطن، والوطن، حيث إن الاستثمار في مواطنينا عبر تطوير مهاراتهم، وتدريبهم، وإرشادهم، سيعطي المؤسسات الحكومية العاملة في الإمارة ميزة تنافسية لتحسين أدائها بشكل مستدام.

وحول المشاركة، قال محمد مير عبد الرحمن مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، إن الدائرة تحرص على أن تكون في طليعة الدوائر التي تدعم وتساند معارض التوظيف للكوادر الوطنية، وتشجع استمرارها، بما يخدم المصلحة الوطنية، وإنه انطلاقاً من حرصها على توطين الوظائف، لاسيما التفتيش الجمركي، تمكنت من توطين جميع هذه الوظائف بنسبة 100%، إضافة إلى توطين الوظائف الأخرى تدريجياً.

وأكد أن الشيخ خالد بن عبد بن سلطان القاسمي رئيس الدائرة، وضع الاستراتيجيات المناسبة لتوطين الوظائف في قطاعي الموانئ والجمارك، وكلف المعنيين بتنفيذها وفق خطة زمنية، بما يتوافق مع السياسة العامة لاستقطاب شباب الوطن باتجاه العمل العام، موضحاً أن معارض التوظيف تعد من بين الوسائل والأدوات الفاعلة التي توفر فرص العمل لقطاع الشباب من الخريجات والخريجين في مختلف التخصصات، حيث تعرض الدوائر والشركات ما يتوفر لديها من شواغر وحاجاتها من مختلف التخصصات، كما توفر المعارض فرصة للباحثين عن العمل لتقديم مؤهلاتهم وعرض مواهبهم وقدراتهم لشغل الوظائف باختلاف أنواعها.

منصة استراتيجية

وبالنسبة لمشاركة دائرة الأشغال العامة في منصة بالمعرض، قال المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة، إنها تولي أهمية كبرى لمشاركتها في المعرض الوطني للتوظيف، باعتباره منصة استراتيجية لجذب واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة، القادرة على المساهمة في دعم وتطوير العمل في الدائرة، وتضمن لهم اكتساب المهارات لصقل خبراتهم الاحترافية والإبداعية، ليكونوا عناصر فعالة في تعزيز نمو قطاع الإعمار.

وأوضح أن نسبة نمو المواطنين في الدائرة بلغت 15% خلال العامين الماضيين مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أهمية المعرض باعتباره منصة مثالية لتمكين الشباب المواطن من الوصول إلى فرص وظيفية، تمكنهم من المساهمة بفعالية في المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دولة الإمارات.

محطة سنوية

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بدورها، أكدت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، حرص الهيئة على المشاركة في هذا الحدث الوطني الكبير، قائلة إن المعرض يعد من أكبر الفعاليات الداعمة للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات من أجل توطين الوظائف، ويعتبر محطة سنوية تتيح الفرصة للموارد البشرية والكفاءات الوطنية الشابة والخريجين والطلبة، للتعرف عن كثب، وبشكل مباشر، إلى واقع واحتياجات سوق العمل، ووظائف المستقبل، علاوة على إثبات المعرض دوره ومكانته كمنصة أساسية ومحطة كبيرة، تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، وتحظى بثقة الشباب المواطن الباحث عن فرصة عمل تناسب مستواه التعليمي، والعملي.

فرص متنوعة

وقال جمال أحمد الجسمي: إن رعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، للمعرض الوطني للتوظيف تؤكد دعم سموه اللامحدود لملف التوطين، وأضاف الجسمي أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، يتبنى العديد من المبادرات التي تستهدف استقطاب المواطنين للعمل في قطاعي المصارف والتأمين للوصول إلى تحقيق هدف استراتيجية القيادة الرشيدة بتوفير 8000 وظيفة في القطاع المالي والتأمين، مشيراً إلى أن تحديد المستهدفات الجديدة للتوطين في قطاعي المصارف والتأمين يعكس التزام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لجهة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وبالتعاون مع شركائها بتنفيذ حزمة قرارات التوطين وفقاً لرؤية توجيهات القيادة الرشيدة.

أشاد الجسمي، بالجهود المبذولة من قبل المصرف المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجمعية اتحاد المصارف وهيئة التأمين والمعهد المصرفي والمصارف وشركات التأمين؛ لرفع نسب التوطين في قطاعي المصارف والتأمين. موضحاً أن القطاع المصرفي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث استيعاب المواطنين الذين يبلغ عددهم حالياً 9 آلاف و418 مواطناً ومواطنة.

التميز والتجدد

وأكد سيف محمد المدفع، أن المعرض، يعكس الالتزام بتشجيع الكوادر والكفاءات الشابة المواطنة لتطوير قدراتها ومهاراتها بما يساعدها على التفوق والتميز والمساهمة في التنمية المستدامة لدولة الإمارات، خاصة أنه يتيح فرص عمل مميزة في مختلف التخصصات الجامعية، لافتاً إلى أن مركز إكسبو الشارقة، يحرص بالتعاون مع شركائه وبدعم من «غرفة الشارقة» على تحقيق التميز والتجدد المتواصل في كافة دورات المعرض، بهدف مواكبة المتطلبات الحكومية وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة والمتغيرة بسرعة، والعمل على مساعدة المواطنين الباحثين عن عمل.

قاعدة بيانات

وقال أحمد حسن ديماس مسؤول التوظيف والتخطيط في دائرة التخطيط والمساحة: الدائرة تقدم شرحاً مفصلاً لطبيعة العمل بها والتخصصات الشاغرة، وتوفر قاعدة بيانات متميزة لدى الدائرة من خلال مشاركتها في المعرض، يمكنها استخدامها لاستقطاب الكفاءات وقت الحاجة إليها.



دعم خطط التوطين



قال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك «أتش اس بي سي» في دولة الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية في البنك: «إنه لشرف عظيم لي أن أتسلم جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي والمالي التي ينظمها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية (EIBFS)، وباعتبارنا أول بنك في دولة الإمارات، فإننا ملتزمون بلعب دورنا في دعم أولويات خطط التوطين في دولة الإمارات من خلال توفير خبرات متنوعة للمهارات الوطنية الإماراتية. فقيم الإبداع التي تعد الأساس في النهضة التنموية والاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات، تمثل النهج الذي نعتمده في استقطاب المهارات والخبرات الإماراتية.



إيجاد نظام ترقيات



قال مروان المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية لبنك «الإمارات الإسلامي» إن معدل التوطين في البنك وصل إلى أكثر من 50% من المناصب العليا في مختلف الإدارات والأقسام. وتحدث عن أبرز سبل تشجيع التوطين في القطاع ومنها التركيز على التطوير الوظيفي، وتوفير الحوافز التشجيعية، ودعم الموظفين للحصول على شهادة دراسات العليا وإيجاد نظام ترقيات يتميز بوضوحه وفعاليته. وأشار إلى أهمية إجراء بعض التعديلات في هيكلية العمل، وسياسات الموارد البشرية كتعديل العطلات الرسمية لتتناسب مع عطلة القطاع الحكومي، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة لتتناسب مع احتياجات المواطنين ونمط حياتهم لجذب المزيد من المواطنين إلى القطاع المصرفي.

وقال إن البنك ينظم سلسلة من برامج التدريب في القطاع.



التعريف بالفرص



حول مشاركة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ضمن المنصة الحكومية لجهات ودوائر وهيئات حكومة الشارقة، قالت منى علي الكتبي مدير إدارة المجلس، إن المشاركة هي الأولى للمجلس في المعرض، عقب التنسيق مع دائرة الموارد البشرية، مشيدة بدور المعرض في تعريف الباحثين عن عمل بالجهات وطبيعة عملها، ما يتيح الفرصة لهم بالتوجه الصحيح للوظيفة وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في توفير الاستقرار والمعيشة الكريمة لأبناء الإمارة.