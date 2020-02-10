خدمات المؤسسة التعليمية ومناهجها تخضع لنسبة الصفر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة نشرة المعلومات الضريبية الأساسية الإلكترونية ضمن خطتها التوعوية لعام 2020 الرامية إلى الارتقاء المستمر بالوعي الضريبي من خلال تزويد دافعي الضرائب بمعلومات تفصيلية بصفةٍ دورية حول المعاملات الضريبية التي تهم قطاعات الأعمال.

وأصدرت الهيئة العدد الأول من نشرتها الدورية «معلومات ضريبية أساسية» حول المعاملة الضريبية لقطاع التعليم الأساسي (المدارس/‏ دور الحضانة التعليمية قبل الأساسي)، الذي أوضح أنه إذا كانت المؤسسة ومناهجها الدراسية معترفاً بها من الجهات الاتحادية أو المحلية المختصة، تكون خدماتها (مثل مواد القراءة المطبوعة أو الإلكترونية، وغيرها) وتوريداتها المتعلقة مباشرة بهذه المناهج خاضعة لنسبة الصفر.

وأشارت إلى أنه من التوريدات المعفاة بقطاع التعليم الأساسي خدمات نقل الطلاب من منازلهم للمؤسسة التعليمية والعكس، بينما تخضع بعض توريدات القطاع الأخرى للنسبة الأساسية (5%)، منها على سبيل المثال التوريدات المقدمة إلى أشخاص غير منتسبين للمؤسسة التعليمية، والزي الرسمي، والأجهزة الإلكترونية، والأطعمة والمشروبات والرحلات التي لا ترتبط بالمنهاج الدراسي، والسلع والخدمات المقدمة من قبل أعمال ليست مؤسسات تعليمية. ووفقاً للنشرة تكون مؤسسات التعليم الأساسي مطالبة بالتسجيل إذا كانت تقوم بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر أو للنسبة الأساسية، وذلك بشرط تجاوز قيمة توريداتها 375 ألف درهم خلال ال (12) شهراً السابقة، أو متوقع تجاوزها خلال ال (30) يوماً القادمة، ويتعين عليها إصدار فواتير ضريبية.