18.27 مليون اشـتراك بالهاتف المتحرك في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات الإماراتي «هاتف متحرك وهاتف ثابت وإنترنت» 23.64 مليون مشترك خلال عام 2019، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.

ووصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك نهاية العام الماضي 18.27 مليون مشترك، وبلغت نسبة انتشار الخدمة 204.3 خط لكل 100 نسمة وفق إحصاءات الهيئة (2.043 لكل فرد).

ويتجاوز عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف المتحرك نحو 77% من إجمالي عدد المشتركين في جميع الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع «اتصالات» و«دو»، ولذلك فإن الجزء الأكبر من إيرادات القطاع تأتي من هذه الخدمة.

وتظهر إحصاءات هيئة الاتصالات أن عدد المشتركين في الهاتف المتحرك بنظام الدفع المقدم وصل إلى 14.65 مليون مشترك خلال العام الماضي، فيما وصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة إلى 3.62 مليون مشترك.

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وطبقاً للمعايير المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، فإن الأرقام الخاصة بنشاط الهاتف المتحرك تشمل الاشتراكات الفعلية المشترك فيها فقط، وتحديداً أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال ال 90 يوماً الماضية، أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة.

وعلى صعيد خدمة الهاتف الثابت، بلغ عدد المشتركين 2.34 مليون، ووصلت نسبة انتشار الخدمة 26.2 خط لكل 100 نسمة.

أما في خدمة الإنترنت فقد وصل عدد الاشتراكات إلى 3.01 مليون اشتراك تقريباً في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وتقتصر إحصائية هيئة الاتصالات في احتسابها لعدد المشتركين في خدمة الإنترنت على كل مستخدم قام بالوصول إلى حسابه في الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. (وام)