«موانئ دبي» تواصل تشييد ميناء دكار والمنطقة الاقتصادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «موانئ دبي العالمية» أنها بصدد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة المتعلقة باتفاقات تشييد ميناء ومنطقة اقتصادية جديدين في دكار، وذلك عقب استقبال ماكي سال، رئيس السنغال لسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في أبوظبي يوم الجمعة.

أوضحت موانئ دبي العالمية أن المشروع سيدعم النمو الاقتصادي للسنغال عبر تحويل دكار إلى مركز لوجستي رئيسي وبوابة لغرب وشمال غرب إفريقيا، وقال ابن سليّم: «تشرفت بلقاء الرئيس ماكي سال حيث تم استعراض تفاصيل مشروع المنطقة الاقتصادية في دكار وأثرها في دعم التوجهات الاقتصادية الطموحة للسنغال، وتعزيز فرص التدفقات التجارية بما سيتيحه المشروع من نقطة تجميع متميزة للبضائع وما سيمثله من قيمة كمركز رئيسي للمصدرين والموردين الأفارقة».

وأضاف: «استعرض اللقاء مع الرئيس سال التقدّم الكبير الذي حققه الاقتصاد السنغالي والدور الذي يمكن لشركة «موانئ دبي العالمية» أن تسهم به في دعم الأهداف الاقتصادية الكبيرة هناك عبر تطوير ميناء ومنطقة اقتصادية يتخطى أثرهما الإيجابي لخدمة منطقة غرب وشمال غرب إفريقيا على وجه العموم، بما يصب في تعزيز الروابط الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات والسنغال، ويسهم في رفع مستوى مشاركة السنغال في دعم حركة التجارة في منطقة غرب إفريقيا، في إطار الدور المتنامي للشركة على الصعيد العالمي».

وكانت «موانئ دبي العالمية» قد أعدت خطة رئيسية لتطوير ميناء دو فوتور والذي سيصبح ميناءً متعدد الأغراض يتضمن مناطق اقتصادية ولوجستية مجاورة لمطار بليز دياغني الدولي. وستكون «موانئ دبي العالمية» مسؤولة عن تطوير المراحل الأولية من الميناء، إذ قامت بتشييد محطة حاويات متطورة في المنطقة الشمالية الغربية قادرة على مناولة أكبر سفن الحاويات العاملة في الوقت الحالي.

كما سيتيح تطوير ميناء دو فوتور توليد الشحنات وإطلاق حركة حرة للبضائع لدعم «خطة السنغال الناشئة»، وتحرير القدرات الكامنة للتجارة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الصادرات من غير الموارد الطبيعية. وسيدعم الميناء موقع السنغال كمركز تجاري واستثماري في غرب إفريقيا وسيساعد في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد.

يُشار إلى أن «موانئ دبي العالمية» تدير عمليات لها في عدة بلدان في قارة إفريقيا وتضم السنغال، ومصر، وموزمبيق، وأرض الصومال، ورواندا، والجزائر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين تمتد محفظة أعمال الشركة لتضم أكثر من 150 نشاطاً في أكثر من 50 بلداً عبر قارات العالم الست، وقامت بمناولة 71.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر محفظة أعمالها العالمية لمحطات الحاويات خلال العام 2019.