قمة «كوفمان» لرواد الاقتصاد الجديد تنطلق اليوم في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تنطلق في دبي، اليوم الاثنين، أعمال «قمة كوفمان العالمية لرواد الاقتصاد الجديد» التي يتم تنظيمها بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، وتعقد للمرة الأولى في المنطقة، بمشاركة أكثر من 300 شخصية من رواد الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات، ونحو 30 بلداً حول العالم.

ويمثل هذا الحدث العالمي المتخصص في مجالات الاستثمارات المستقبلية والقطاعات الاقتصادية الجديدة أولى مبادرات «حي دبي للمستقبل» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لاستقطاب المواهب الواعدة والعقول الشابة، والمشاريع المبتكرة، والاستثمارات العالمية وتوفير البيئة المناسبة لها في دبي.

وانطلقت أعمال اليوم التحضيري، أمس الأحد، وشهدت عقد عدد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات التعريفية، لتنطلق أعمال القمة رسمياً، اليوم الاثنين، للعمل على تطوير شبكة عالمية ومناقشة مناخ الاستثمار والابتكار والتعاون في قطاع الأعمال ضمن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص، فيما تتواصل جلسات وأعمال هذا الحدث السنوي العالمي الذي يحتفي بمرور 25 عاماً على تأسيسه، حتى يوم الأربعاء، 12 الجاري.

وتتضمن «قمة كوفمان العالمية لرواد الاقتصاد الجديد»، عقد جلسات حوارية تفاعلية، وندوات رئيسية، وورش عمل، وأنشطة تفاعلية، تهدف لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، إضافة إلى اجتماعات لأعضاء «برنامج زملاء كوفمان» لمناقشة أفضل الحلول لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي من خلال المشاريع المبتكرة التي توظف أدوات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وغيرها، في إيجاد حلول للتحديات المستقبلية.

الجدير بالذكر أن «برنامج زملاء كوفمان» تأسس عام 1995 من قبل رائد الأعمال الأمريكي «إيوينج ماريون كوفمان» وهو برنامج زمالة يمتد عامين ويضم حالياً 589 مشاركاً من 46 دولة أشرفوا على نحو 7700 صفقة أعمال منذ انطلاق البرنامج، كما أسس زملاء كوفمان نحو 100 شركة حتى الآن.