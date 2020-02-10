شكرا لقرائتكم خبر عن دبــي.. ريــادة عالمية لا تتوقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة
ما زالت دولة الإمارات وإمارة دبي تحتلان مكانة بارزة ضمن عناوين الصحف والأخبار المتداولة على أهم وسائل الإعلام الغربية، حيث تبرز هذه المواقع المركز الريادي الذي تحققه الدولة على المستوى السياحي والاقتصادي والتكنولوجي.
فقد نشرت «سي إن إن» على موقعها تقريراً مصوراً عن السياحة في دبي، والذي أشار إلى ابتكار الإمارة لأماكن سياحية تحقق غايات مزدوجة بين الأعمال والترفيه وتناسب الذوقين. وبذلك أصبحت دبي وجهة عالمية فريدة للباحثين عن السياحة الهجينة.
من جهة أخرى حصدت صورة ساحرة التقطها المصور ريجنالد سينيور، جمعت بين تقاطعات شوارع دبي المضاءة وأبراجها الشاهقة وبرج خليفة في خلفية المشهد، المركز الأول لأجمل صورة في جائزة «ذا بيج شوت» للتصوير الفوتوغرافي من صحيفة «صنداي تايمز».
كانت هذه تفاصيل خبر دبــي.. ريــادة عالمية لا تتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.