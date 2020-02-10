دبــي.. ريــادة عالمية لا تتوقف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

ما زالت دولة الإمارات وإمارة دبي تحتلان مكانة بارزة ضمن عناوين الصحف والأخبار المتداولة على أهم وسائل الإعلام الغربية، حيث تبرز هذه المواقع المركز الريادي الذي تحققه الدولة على المستوى السياحي والاقتصادي والتكنولوجي.

فقد نشرت «سي إن إن» على موقعها تقريراً مصوراً عن السياحة في دبي، والذي أشار إلى ابتكار الإمارة لأماكن سياحية تحقق غايات مزدوجة بين الأعمال والترفيه وتناسب الذوقين. وبذلك أصبحت دبي وجهة عالمية فريدة للباحثين عن السياحة الهجينة.

من جهة أخرى حصدت صورة ساحرة التقطها المصور ريجنالد سينيور، جمعت بين تقاطعات شوارع دبي المضاءة وأبراجها الشاهقة وبرج خليفة في خلفية المشهد، المركز الأول لأجمل صورة في جائزة «ذا بيج شوت» للتصوير الفوتوغرافي من صحيفة «صنداي تايمز».