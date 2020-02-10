شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسعى لاتفاق تجاري «طموح» مع اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، السبت، على السعي إلى اتفاق تجاري «طموح وبمعايير عالية» يتطابق مع الاتفاق بين طوكيو والاتحاد الأوروبي.

ويجري راب، جولة آسيوية تشمل أربع دول في أول مهمة دبلوماسية يقوم بها في الخارج منذ غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي. (أ ف ب)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسعى لاتفاق تجاري «طموح» مع اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.