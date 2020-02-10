«أضواء الشارقة 2020» يعزز تجربة الزوار في الإمارة

يواصل «مهرجان أضواء الشارقة» في دورته العاشرة هذا العام إضفاء أجواء احتفالية استثنائية مفعمة بالمرح، مستكملاً زخم الدورات الماضية من خلال إتاحة فرصة مثالية للمقيمين والسياح للتمتع بسلسلة من العروض الضوئية المدهشة من تصميم نخبة الفنانين العالميين، ومشاركة مميزة لمجموعة من طلبة الجامعات في إمارة الشارقة، فضلاً عن استكشاف نكهات غنية ومأكولات شهية مقدمة من قبل عربات الطعام المتنقلة التي ترقى إلى أذواق الجميع، ما يجعلها أحد المواقع المفضلة لدى زوار المهرجان في كل عام.

في نسخته الحالية يحتضن المهرجان موقعين مميزين لعربات الطعام المتنقلة، الأول مقابل قاعة المدينة الجامعية التي تتميز بكونها الأكبر على الإطلاق، والثاني مقابل مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويعتبر بدوره الإضافة الأحدث للدورة الحالية من المهرجان الذي برز بمضامينه المبتكرة والهادفة كواحد من أهم الفعاليات الكبرى في أجندة إمارة الشارقة.

30 عربة طعام

وعن منطقة «عربات الطعام المتنقلة» مقابل قاعة المدينة الجامعية، تشتمل على أكثر من 30 عربة طعام، بمشاركة لافتة لعدد من المشاريع الوطنية ومشاريع الأسر المنتجة في الدولة التي تُعنى بتقديم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات والحلويات ابتداءً من القهوة وصولاً إلى البرجر والسوشي، والوجبات النباتية والمعكرونة، وغيرها الكثير، لتلبي ذائقة الباحثين عن تجربة غنية بالنكهات والمذاقات المختلفة، والجديدة. كما تتيح منطقة العربات المتنقلة الفرصة للزوار للاستمتاع بأشهى الأطعمة المحلية، والعالمية، بما فيها نكهات من المطبخ الإماراتي التقليدي، وأطباق من الشرق الأوسط، إلى جانب مجموعة مختارة من الوجبات الأمريكية واليابانية والهندية الأكثر شعبية.

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وتطغى على الساحة أجواء خلابة بحضور عازف القانون، الذي يُمتع الجمهور بمقطوعات موسيقية ونغمات شرقية، ابتداءً من الساعة 6:45 مساءً طيلة أيام المهرجان. وتستضيف الساحة أيضاً فرقة متخصصة من الفنانين الموهوبين في عالم الترفيه في 6 و7 و14 فبراير/‏ شباط الجاري، لتقديم عرض ضوئي متميز باستخدام إضاءة «إل.إي.دبي» (LED)، في تمام الساعة 8:45 مساءً.

ويحظى زوار منطقة «عربات الطعام المتنقلة» الجديدة أمام «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» بفرصة تذوق بعض من أشهى الأطعمة الشعبية المعروفة في الهند، كالقهوة والشاي، إلى جانب مختارات شهية من المطبخ الإماراتي. وتستقبل الساحتان الواقعتان أمام «قاعة المدينة الجامعة» و«غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، الجمهور طيلة أيام المهرجان، والمستمر على مدى 11 يوماً، اعتباراً من الساعة 4:30 عصراً ولغاية الساعة 12:00 من بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع (من السبت إلى الأربعاء)، ومن الساعة 4:30 عصراً ولغاية الساعة 1:00 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة).

تجارب استثنائية

وتتواصل العروض الضوئية المبتكرة والتفاعلية في عدد من المواقع المميزة هذا العام، فواجهة «قاعة المدينة الجامعية»، و«واجهة المجاز المائية»، تستقطبان الزوار بشكل كبير لما تقدمانه من تجارب استثنائية وجديدة للجميع كباراً، وصغاراً. ويستمر عرض «كوكب الشارقة» من إبداع «تايجرلاب»، الشركة الفنية المعروفة التي تتخذ مدينة برشلونة الإسبانية مقراً لها، في إضفاء حلة إبداعية على ثلاث من واجهات مبنى «قاعة المدينة الجامعية» باستخدام تقنيات خرائط الفيديو على أنغام الموسيقى الساحرة. ويأخذ العرض الزوار في رحلة لاستكشاف عالم مستوحى من بعض عناصر الشارقة، مع إتاحة الفرصة للتفاعل وتغيير بعض ملامح العرض بالاعتماد على لوحة تحكم عن بعد، أو باستخدام الهواتف الذكية، مع تمكين الجمهور من تعديل خصائص التفاعل عبر تقنية الواقع الافتراضي المعزز والقابلة للتحميل عبر تطبيق خاص يحول السماء فوق المبنى إلى قبة سماوية.