«الإمارات دبي الوطني» العلامة المصرفية الأكثر قيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يواصل بنك الإمارات دبي الوطني، ترسيخ مكانته باعتباره «العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة علامته التجارية 4.13 مليار دولار (أكثر من 15 مليار درهم) حسب التصنيف «براند فاينانس» السنوي. وحل البنك ضمن أفضل 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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وارتقى البنك في التصنيف 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي، ليحل هذا العام في المرتبة 68 على مستوى العالم في تصنيف «براند فاينانس» لأكبر 500 بنك في العالم.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نشعر بالفخر لاحتفاظ البنك بلقب العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الدولة. فقد أسهم التزامنا الراسخ بدفع عجلة الابتكار الرقمي وفلسفتنا الرائدة التي تضع العملاء في المقام الأول، ومبادراتنا الاجتماعية المبتكرة، ومنتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتميزة في القطاع، في ترسيخ مكانة البنك في طليعة القطاع المصرفي على مستوى المنطقة. وتزامناً مع استعداداتنا لانطلاق إكسبو 2020 دبي هذا العام، سنواصل تعزيز خدماتنا ومكانتنا لنكون دوماً البنك المفضل لدى العملاء والموظفين والمساهمين على حد سواء.

وإضافة إلى ذلك، صنف مجدداً مؤشر العلامة التجارية YouGov BrandIndex الذي يقوم بشكل عام بقياس وتتبع العلامات التجارية، بنك الإمارات دبي الوطني بين أكثر 10 علامات تجارية موصى بها في دولة الإمارات. وصعد البنك بتصنيفه أربعة مراكز ليحل في المرتبة الخامسة للعلامات التجارية الأفضل والأكثر موثوقية في الدولة.