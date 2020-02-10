«دبي الدولي» ينفرد بتحقيق النمو بين أكبر 5 مطارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

نشرت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، تقرير شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني 2019 والذي كشف تسجيل مطار دبي الدولي خلال نوفمبر النمو الوحيد بين أكبر 5 مطارات على مستوى العالم والتي تراجع أعداد المسافرين فيها بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 5%.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن «طيران الإمارات» قفزت 3 مراكز لتحل في المركز الرابع على مستوى شركات الطيران العالمية من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال نوفمبر/‏تشرين الثاني لعام 2019.وسجل مطار دبي الدولي نمواً في أعداد المسافرين في نوفمبر بنسبة تصل إلى 2.2%، فيما تراجع عدد المسافري في مطار أتلاتنا الأمريكي الذي يعد أكبر مطار في العالم من حيث إجمالي المسافرين المحليين والدوليين بنسبة 2.3%، كما تراجع عدد المسافرين في مطار بكين بنسبة 2.8%، بينما سجل مطار طوكيو تراجعاً بنسبة 5% وتراجع مطار لوس أنجلوس بنسبة 3.1%.

ويشار إلى أن مطار دبي الدولي، احتفظ بمركزه الأول في العالم، من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام السادس على التوالي. حيث سجل لكامل عام 2019 أكثر من 86.4 مليون مسافر.