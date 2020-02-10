«اقتصاديـة دبـي» تستعـرض آليات دمج الشباب المواطنين في سوق العمل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة التخطيط الاقتصادي في اقتصادية دبي ورشة عمل في قرية الأعمال بدبي، بحضور خبراء من البنك الدولي، وذلك من خلال الجلسات الحوارية الثلاث التي ناقشت دور سياسات سوق العمل النشطة في دعم ملف التوطين، والتركيز على عدد من الموضوعات المتعلقة بالتوطين ودمج الشباب الإماراتي في سوق العمل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اقتصادية دبي تبادل المعرفة والتجارب الدولية المختلفة مع الدول المختلفة، والخليجية على وجه الخصوص، والتي تمت بالتعاون مع البنك الدولي في دعم ملف التوطين، إضافة إلى التفاصيل المهمة لعملية تصميم مثل هذه السياسات، لتسهم اقتصادية دبي في دعم «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031».

وشارك إلى جانب خبراء في مجال اقتصادات العمل من البنك الدولي، ممثلون عن كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وخبراء دوليون مستقلون في مجال اقتصادات العمل من البنك الدولي، إلى جانب أساتذة جامعات وغيرهم من المهتمين بملف التوطين، فضلاً عن الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالتوطين، إلى مناقشة أفضل السبل لتعزيز فرص العمل للمواطنين بدولة الإمارات وإمارة دبي بصفة خاصة.

وافتتح الورشة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، التي بدأت جلستها الأولى حول دور سياسات سوق العمل النشطة في تعزيز توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، وتولى الدكتور أحمد شكري الخبير الاقتصادي في إدارة التخطيط الاقتصادي باقتصادية دبي عرض الجلسة الثانية، ومناقشة دراسة التوطين التي أعدتها الإدارة تحت عنوان «تعزيز فرص عمل الشباب بدبي». وترأس الجلسة النقاشية الثالثة تحت عنوان «تجربة الإمارات ورؤى السياسات من التجارب الدولية»، الدكتور محمد الأحول، كبير الاقتصاديين في اقتصادية دبي، وتحدث فيها كل من معاوية العوض من جامعة زايد، وعائشة المحياس من دائرة الموارد البشرية، وعبد الرحمن الجحوشي من كليات التقنية العليا. وضمت قائمة المتحدثين أيضاً كلاً من مورجان هاردي من جامعة نيويورك أبوظبي، ويوهانس كوتل من البنك الدولي، وإتيان فاسمار من جامعة نيويورك أبوظبي. وقال سامي القمزي: «يأتي تنظيم الورشة دعماً لمساعي حكومة دبي والدولة لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المواطنين، وعلى وجه التحديد العمل وفق المحاور التي اشتملت عليها (الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031)، حيث يحتل هذا الهدف قائمة أولوياتها، لمعالجة الارتفاع الطفيف في معدل البطالة بين المواطنين في الفترة الأخيرة. ونأمل التوصل إلى الحلول المثالية لمعالجة الازدواجية التي يشهدها سوق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث تتركز النسبة الكبرى في قوة العمل المواطنة في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، في حين تتركز النسبة الكبرى من قوة العمل الوافدة في مؤسسات القطاع الخاص».



ضرورة تعديل سياسة التوظيف



قال علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي: «إننا نضع ملف التوطين على قمة أولوياتنا في اقتصادية دبي، سواء من حيث فرص العمل التي نوفرها، أو الجوانب المتعلقة بإجراء الدراسات الاقتصادية التي نقوم بتنفيذها. لقد برزت الحاجة الملحة إلى ضرورة تعديل سياسة توظيف المواطنين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وتبني سياسات فعالة ومستدامة، في ظل النمو السكاني ومحدودية القطاع الحكومي في توفير المزيد من فرص العمل. ومن هنا تبرز أهمية دور سياسات سوق العمل النشطة في دعم ملف التوطين، ودمج المواطنين بالقطاع الخاص بطريقة تسهم من دعم قدراتهم، وتساعد على حسن استغلال المورد البشري بالنحو الأمثل على مستوى المجتمع». وأضاف إبراهيم: تستعين اقتصادية دبي بكوكبة من الخبراء والباحثين الذين يتولون إعداد الدراسات الاقتصادية للوقوف على أهم المواضيع التي تمس اقتصاد دبي. وفي الآونة الأخيرة، قمنا بإعداد دراسة وافية عن ملف التوطين، مع إبراز التحديات التي تواجهه، وستوفر هذه الدراسة قيمة مضافة جديدة للدراسات حول هذا الموضوع.