آلاف الزوار في الدورة الثالثة لمهرجــان البيئـة البحريـة بكلبــاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت يوم السبت، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع بلدية كلباء ونادي الشارقة للرياضات البحرية وجمعية كلباء لصيادي الأسماك ونادي سيدات كلباء، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ونجح المهرجان الذي أقيم بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وعشرات الأسر المنتجة، باستقطاب آلاف الزوار من مختلف الفئات العمرية ومن سائر مناطق الإمارة والدولة، استمتعوا بتنوع فعاليات المهرجان التي شملت باقة من العروض الممتعة والمسابقات التراثية والألعاب البحرية والترفيهية وتنظيم نزهات بالقوارب البحرية، إضافة إلى تشكيلة واسعة من المأكولات الشعبية.

Advertisements

وشهد اليوم الختامي تتويج الفائزين بمسابقة الصيد التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية؛ حيث فاز بالمركز الأول بفئة أكبر سمكة، محمد راشد محمد الزعابي بصيده سمكة بوزن 89.50 كيلوجرام، فيما فاز بالمركز الأول بفئة الكنعد حسن غانم بصيده سمكة بوزن 30.70 كيلوجرام، أما المركز الأول بفئة التونة فذهبت للصياد سلطان فهد الطنيجي بصيده سمكة بوزن 283.50 كيلوجرام، وحصلوا جميعهم على جائزة نقدية بقيمة 50 ألف درهم لكل فائز مقدمة من شركة دلما مارين، كما تم تكريم الفائزين بمسابقة أجمل صورة، فضلاً عن توزيع جوائز عينية ومادية للجمهور، إضافة إلى 3 أجهزة أيباد 7 على مدار أيام المهرجان.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان عزز في نسخته الثالثة مكانته كواحد من أهم الفعاليات التي تحتفي بالتراث البحري في مدينة كلباء ومنطقة الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، وسلط الضوء من جديد على المنطقة كوجهة سياحية جاذبة.

وشاركت في المهرجان مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد)، وأوضح حمد علي عبدالله المحمود مدير المؤسسة أن مشاركة «رُوّاد» في هذا المهرجان السنوي للعام الثاني على التوالي جاءت بهدف تعريف الشباب من رواد ورائدات الأعمال في مناطق ومدن الساحل الشرقي بمجموعة الحلول والخدمات المتكاملة التي تقدمها المؤسسة لدعم وتنمية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، الجديدة منها أو القائمة.