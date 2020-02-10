«القوات المسلحة» تدعو الطلاب للانضمام إلى برامج التدريب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك القيادة العامة للقوات المسلحة في فعاليات الدورة ال 22 من المعرض الوطني للتوظيف 2020 التي انطلقت أمس وتستمر حتى 11 فبراير الجاري في مركز إكسبو الشارقة.وافتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، فعاليات المعرض، حيث زار جناح القوات المسلحة واطلع على ما تقدمه من فرص وظيفية وبرامج تدريبية، ونظم تعليمية متطورة.وتأتي المشاركة في معرض التوظيف انطلاقاً من إيمان القوات المسلحة العميق بدورها ومسؤوليتها الوطنية لإطلاع أبناء الوطن على الفرص الوظيفية المتوفرة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم، واستقطاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للوظائف من مواطني ومواطنات الدولة، ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالوظيفة.وفي هذا الصدد وانطلاقاً من إيمانها بأهمية التدريب والتأهيل العلمي التقني وفق قواعد علمية منهجية متعارف عليها دولياً، دعت القوات المسلحة كافة الطلاب المواطنين إلى الانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها داخل الدولة وخارجها، خاصة برنامج الدبلوم المهني لعامي 2020 2021 الذي سيكون لمدة عام واحد، وهو معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للمؤهلات.

العديد من التخصصات

ويطرح البرنامج العديد من التخصصات، منها دبلوم فني الإلكترونيات، ودبلوم فني ميكانيكا، ودبلوم الإلكترونيات، ودبلوم فني كهرباء، مع توافر النشاطات الواسعة والترقيات الدورية والتطور المستمر على المستويين العلمي والعملي، ووفرت إدارة الجناح طريقة إلكترونية ذكية للتقدم للوظائف من خلال المعرض، حيث تستخدم القارئ الذكي الذي يقوم بقراءة بطاقة الهوية للشخص الراغب في التقدم للوظيفة، ومن خلال الجهاز يتم جلب المعلومات عن الشخص المتقدم.

وتحرص القوات المسلحة من خلال مشاركتها في المعرض، على استقطاب عدد من المواطنين والمواطنات الراغبين في الانتساب إلى القوات المسلحة من خلال سبع وحدات عسكرية، منها القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة، وجهاز حماية المنشآت والسواحل والطيران المشترك، وقيادة الإمداد المشترك، والمشاركة في جميع المناسبات الوطنية المختلفة.

الدور المجتمعي

وأكدت القوات دورها المجتمعي من خلال ما توفره وحداتها المختلفة من فرص عمل في تخصصات مختلفة لأبناء الإمارات، من الراغبين في الانضمام إلى صفوفها، عبر ممثليها في معرض التوظيف، مضيفة أن الانخراط في صفوف المؤسسة العسكرية يعد شرفاً ينطوي على سمات فريدة تنبع من قيم الإمارات الإنسانية، حيث بات الانضمام إلى القوات المسلحة مدخلاً حيوياً لمستقبل أفضل لكل من يلتحق بها.

ويوفر العمل في القوات المسلحة حوافز مجزية ومجالات واسعة للترقي والترفيع، ومجالات إضافية لمواصلة الدراسة في الكليات والمعاهد العسكرية أو في الجامعات الوطنية، فضلاً عن دورات منتظمة لتطوير المهارات العملية والعلمية.

وعقب الافتتاح الرسمي للمعرض، قام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بتكريم جناح القوات المسلحة وعدد من الشخصيات والمؤسسات والمصارف المُتميّزة التي بذلت جهوداً بارزة في مجال التوطين. (وام)