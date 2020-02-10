120.6 مليون أرباح «سوق دبي المالي» 2019.. و15% نمو الربع الرابع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حققت شركة سوق دبي المالي أرباحاً صافية خلال عام 2019 قدرها 120.6 مليون درهم مقابل 125.5 مليون درهم في عام 2018، بانخفاض 4%. وبلغ إجمالي الإيرادات 315.8 مليون درهم خلال عام 2019، مقابل 324.7 مليون درهم في 2018. وتوزعت الإيرادات بواقع 177 مليونا من العمليات التشغيلية و138.8 مليون من الاستثمارات وغيرها.

فيما يخص الربع الأخير من 2019، سجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً 2% إلى 74.2 مليون درهم، وارتفع صافي الأرباح %15 إلى 25.1 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من تراجع قيمة تداولات السوق بنسبة 11% خلال عام 2019 بكامله إلى 53 مليار درهم، فقد أظهر نشاط التداول تحسناً ملحوظاً في النصف الثاني من العام قياساً إلى النصف الأول، إذ ارتفعت قيمة تداولات الربع الثالث بنسبة 29.4% إلى 14.5 مليار درهم، كما ارتفعت قيمة تداولات الربع الأخير بنسبة 13% إلى 13.5 مليار درهم.

وقرر مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه، أمس، رفع مقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 200 مليون درهم بنسبة 2.5% من رأس المال نقداً.

قال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة: «شهد عام 2019 تنفيذ جانب كبير من خطة التطوير الهيكلي بغرض تأسيس شركات مستقلة للإيداع والمقاصة، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالتميز المؤسسي في السوق إلى آفاق جديدة ويكرس ريادته في مجال تطوير الأسواق المالية في الدولة.

وأضاف: شهد العام إطلاق مبادرات رائدة في مجال الاستدامة، وكذلك تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستراتيجية 2021 الرامية إلى دعم القدرات التنافسية للسوق وتنويع منتجاته وخدماته وتهيئته على أفضل نحو ممكن لتحقيق النمو المستدام. وقد شهد عام 2019 إطلاق الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول بهدف فصل أنشطة التداول عن خدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية. وقد تم إنجاز جانب كبير من خطة إعادة التنظيم بما في ذلك ترخيص شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة. وقد حصلنا على الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع لتأسيس شركة دبي للإيداع كأول شركة مستقلة في مجال خدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في الدولة. أما بالنسبة لشركة دبي للمقاصة المعنية بتقديم خدمات التقاص المركزي، فيُنتظر استكمال كافة التراخيص المطلوبة لدى الهيئة وتدشين نشاطها التشغيلي في عام 2020.