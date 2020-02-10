«الموارد البشرية»: 330 مواطناً يعملون عن بعد في القطاع الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نحو 330 مواطناً ومواطنة يعملون حالياً لدى القطاع الخاص بموجب نظام العمل عن بعد، حيث يؤدون مهامهم الوظيفية بالقرب من أماكن سكناهم وذلك من خلال مراكز العمل عن بعد التي توفرها الوزارة في العين ورأس الخيمة والفجيرة وخورفكان. ويعتبر نظام العمل عن بعد إحدى المبادرات المبتكرة التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف خلق فرص وظيفية للموارد البشرية الوطنية وخصوصاً للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن، وهو ما يوفر لهن القدرة على إيجاد التوازن بين مهام الوظيفة ومتطلبات الأسرة وتجنيبهن عناء الذهاب والإياب من وإلى الشركات لا سيما الكبرى منها التي تتخذ من المدن مقاراً لها.

وأكدت فاطمة فرحان مديرة إدارة التوظيف في الوزارة، أهمية نظام العمل عن بعد في خفض الكلف التشغيلية على شركات القطاع الخاص نظراً لأن الوزارة تقدم الدعم اللوجستي والخدمات المرتبطة بتجهيز مراكز العمل عن بعد بمركز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف المناطق، حيث يتم تخصيص قاعة خاصة للشركات ووضع العلامة التجارية الخاصة بها فضلاً عن توفير مكاتب للموظفين العاملين وفق نظام العمل عن بعد.

وأشارت إلى دور النظام في تحفيز المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع الخاص سواء بدوام جزئي أو كلي وذلك في ضوء توفير بيئة عمل جاذبة تتوافق والأوضاع الأسرية خصوصاً للمواطنات الباحثات عن الوظيفة.

وأكدت أن نظام العمل عن بعد يضمن للمواطنين والمواطنات سواء العاملين بدوام كامل أو جزئي كافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له لا سيما من حيث الإجازات السنوية والتسجيل في صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية وكذلك الحصول على التأمين الصحي.

200 وظيفة جديدة

وأعلنت مديرة إدارة التوظيف أن الوزارة وقعت مؤخراً 10 مذكرات تفاهم مع شركات ومؤسسات خاصة تم بموجبها توفير أكثر من 200 فرصة وظيفية جديدة بنظام العمل بدوام كامل وجزئي في عدد من المناطق في الدولة. وذكرت أن الفرص الوظيفية المستحدثة تستهدف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة البكالوريوس، خصوصاً الذين يتقنون اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي حيث تتركز الوظائف في مجالات الحسابات وإدخال البيانات والتسويق وخدمة العملاء والمبيعات وغيرها من المجالات.

وأضافت أنه وفقاً لمذكرات التفاهم ستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بترشيح أسماء الباحثين عن عمل المسجلين لديها في «بوابة التوطين» ممن تتوافق مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف حيث ستقوم المؤسسات والشركات المعنية بإجراء المقابلات الوظيفية مع المرشحين تمهيداً لتعيين الذين يجتازون هذه المقابلات الوظيفية.

وشملت مذكرات التفاهم كلاً من: شركة الإمارات للصرافة والأنصاري للصرافة وشركة الظبي للتعهدات وشركة G4S وشركة الجابر للنقل والمقاولات العامة وشركة الشارقة للمقاولات العامة وشركة الفردان للصرافة وشركة المسعود وتكافل الإمارات وشركة ديزرت جروب.

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مواطنات يشدن بنظام العمل عن بعد

في السياق أعرب عدد من المواطنات العاملات بنظام العمل عن بعد عن سعادتهن بحصولهن على الوظائف وفقاً لهذا النظام الذي وفر لهن امتيازات عدة من شأنها أن تحفزهن على الاستمرار في وظائفهن وأداء مهامهن الوظيفية بتميز وكفاءة.

وأوضحت المواطنة عتيقة بخيتان مفرح أنها تؤدي مهامها الوظيفية في مركز اتصال تابع لإحدى الشركات الخاصة وذلك من خلال أحد مراكز العمل عن بعد التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت أن نظام العمل عن بعد وفر لها الوظيفة القريبة من مكان سكنها مشيرة إلى أن الشركة أدخلتها في دورة تدريبية لمدة أربعة أشهر تدربت خلالها على متطلبات الوظيفة التي تؤديها حاليا باقتدار.

وأوضحت المواطنة سلامة سعيد الحبسي، أنها تعمل بداوم جزئي لدى احدى شركات الصرافة وهو الأمر الذي يمكنها هي وزميلاتها خاصة الأمهات منهن من الالتزام بمهام العمل وفي نفس الوقت القيام بتنفيذ متطلبات الأطفال والأسرة بطريقة مثالية تجعلهن يشعرن براحة نفسية كبيرة.

وأضافت أن الشركة التي تعمل لديها وفرت لها فرص التدريب والتأهيل الوظيفي المختلفة حيث تم تدريبها على برامج خدمة العملاء وغيرها من البرامج التدريبية التي مكنتها من القيام بمهام العمل وتنفيذه بالشكل المطلوب.

بيئة عمل جاذبة

وأشادت الموظفة فاطمة البلوشي بمبادرة العمل عن بعد لما توفره من بيئة عمل جاذبة للمواطنات المقيمات في مناطق بعيدة بالإضافة إلى كونه يوفر الظروف المناسبة للمواطنات ويمكنهن من التوفيق بين متطلبات الأسرة والعمل في الوقت ذاته.

كما أشادت ببيئة العمل داخل مركز العمل عن بعد حيث يحفزها ذلك على التميز في أداء المهام الوظيفية.

وأعربت المواطنة خديجة سالم عن سعادتها بالوظيفة التي حصلت عليها خصوصاً وان مركز العمل عن بعد يقع بالقرب من مكان سكنها مشيرة إلى أنها حصلت خلال فترة التدريب على فرص جيدة للتعلم وفهم المتطلبات والمهام الوظيفية.