شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية عجمان» تدعم 500 رائد أعمال خلال 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”
استقطب برنامج «تعزيز» 504 أعضاء بنهاية عام 2019، كما استفاد 237 رائد أعمال من البرامج التدريبية التي نظمها البرنامج خلال العام الماضي، والتي بلغ عددها 7 برامج متنوعة بالتعاون مع عدد من الشركاء، ويهدف برنامج «تعزيز» الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان قبل عامين إلى دعم رواد الأعمال المواطنين، وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المحلي، حيث يقدم البرنامج باقة من الخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية لأصحاب المشاريع، كما يعمل على تشجيع رواد الأعمال من خلال تعزيز الامتيازات الحكومية المخصصة لهم، ورفع مستوى الوعي الاقتصادي والريادي لدى الشباب.
وقالت عائشة أحمد كاجور، مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «اختتمنا عام 2019 بنجاح، حيث استطعنا تدريب نخبة من رواد الأعمال الذين نؤمن بقدرتهم على النهوض بمشاريع قيّمة وذات عائد اقتصادي مجزٍ في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
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