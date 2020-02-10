منصة قيادة شرطة الشارقة تستقبل 40 طلب توظيف في ساعتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس الأحد، بزيارة لمنصة القيادة العامة لشرطة الشارقة المشاركة في المعرض الوطني للتوظيف، حيث كان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط، وذلك خلال جولته التفقدية للمعرض المقام بمركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري.

واطلع سموه خلال زيارته على فرص العمل، التي توفرها القيادة العامة لشرطة الشارقة لشباب الإمارات من الجنسين، وفرص التأهيل والتدريب التي تتيحها لهم، وسعيها المستمر لضم عناصر من الشباب ذوي الكفاءات الحاصلين على أعلى المؤهلات العلمية والعملية، حيث أشاد بالخطط التي تضعها شرطة الشارقة لاستيعاب الخريجين، وسهولة آلية تلقي طلبات التوظيف التي تتيحها لهم.

وقال اللواء الشامسي: نحرص في شرطة الشارقة على الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة في مجال توطين الوظائف، وإتاحة الفرصة لأبناء الدولة لشغل مختلف الوظائف سواء الإدارية أو العملية، للقيام بدورهم والمشاركة في دفع عجلة التطور والنماء، التي تشهدها الدولة في مختلف ساحات العمل والعطاء، حيث يعد المعرض فرصة طيبة للشباب المواطنين من الجنسين، الباحثين عن فرص عمل مناسبة بالإسراع بزيارة المعرض، والتعرف الى الوظائف التي توفرها مؤسسات القطاعين العام والخاص، كما يسعدنا في شرطة الشارقة إتاحة الفرص والتواصل مع كافة الراغبين في الانضمام لهذه المؤسسة العسكرية العريقة، وذلك بتقديم طلباتهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التوظيف، لرفد إدارات شرطة الشارقة بالكفاءات المواطنة من حملة الشهادات العلمية المختلفة.

وقال العقيد خالد سعيد بوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة: إن مشاركة شرطة الشارقة في معرض التوظيف، تأتي بهدف عرض الفرص الوظيفية لديها لاستقطاب الشباب المواطنين للالتحاق بالسلك العسكري، حيث استحدثت شرطة الشارقة أسلوباً جديداً لتلقي الطلبات عبر رابط خاص بها، ويتعين على مقدم الطلب إدخال بياناته الخاصة من خلال ( باركود) يتم مسحه ضوئياً بأجهزة الهواتف النقالة، وبعدها يحصل مقدم الطلب على رقم (مرجع) يتيح له متابعة طلبه، والاستغناء بصورة نهائية عن استلام الأوراق الشخصية عند تقديم الطلبات.

وأشار العقيد بوزنجال، إلى الإقبال الكبير الذي تحظى به منصة شرطة الشارقة، من جانب الزوار للتعرف الى الوظائف والمزايا والتسهيلات، التي توفرها شرطة الشارقة في مجال التوظيف، حيث تم استقبال «40» طلب توظيف خلال أول ساعتين من بدء انطلاق أعمال المعرض، ما يؤكد رغبة الشباب المواطن في خدمة بلادهم عبر شرطة الشارقة، واضعين كل ثقتهم في ما تقدمه لهم من برامج علمية طموحة لصقل مهاراتهم، وفرص تدريب متقدمة تؤهلهم لخدمة مجتمعهم.